Польша продлила действие пониженных цен на топливо до середины мая

В Польше решили продлить срок действия пониженных ставок НДС и акциза на бензин и дизельное топливо с 30 апреля до 15 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Министерство финансов Польши напомнило, что продление срока действия пониженных ставок НДС и акциза осуществляется в рамках правительственной программы, снижающей цены на топливо. Правительство предполагает, что эти решения носят временный характер.

"В ответ на продолжающуюся нестабильную ситуацию на рынках топлива, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке, в рамках топливного пакета в марте этого года было введено снижение ставок НДС и акциза на определенные моторные топлива, которые будут действовать до конца апреля 2026 года. Согласно решению министра финансов и экономики, ставка НДС на бензин, дизельное топливо и биокомпоненты, являющиеся самостоятельными видами топлива, которая была снижена с 23% до 8%, будет действовать временно до 15 мая этого года", – сообщило Министерство финансов.

Ведомство отметило, что акциз на топливо был снижен до самого низкого уровня, разрешенного Европейским Союзом.

В состав пакета правительственной программы также входят максимальные цены на топливо. В соответствии с положениями, Министерство энергетики ежедневно в рабочие дни публикует сообщения о максимальных ценах на топливо.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо на фоне резкого скачка цен в связи с войной в Иране.

В апреле Европейская комиссия направила Польше письмо, в котором сообщила, что снижение ставки НДС на топливо противоречит законодательству ЕС. Мол, директива ЕС о НДС не предусматривает возможности применения пониженной ставки на поставки моторного топлива.

Чиновники Европейского Союза призвали правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.