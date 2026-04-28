Прем’єр Іспанії пояснив, чому Європа має негайно змінити енергетичну стратегію

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що надмірна залежність європейських країн від викопного палива зробила їх заручниками геополітичного хаосу, тому їм слід неодмінно пришвидшити енергетичний перехід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на щорічному заході WindEurope в Мадриді, його слова наводить видання Euractiv.

У своєму виступі Санчес виклав своє бачення Європи з найдешевшою в світі електроенергією, що виробляється з відновлюваних джерел.

Глава уряду Іспанії пообіцяв подвоїти зусилля з енергетичної трансформації та зазначив, що відмова країн позбутися залежності від викопного палива означає, що вони стають заручниками геополітичного хаосу.

Він підкреслив, що поточна нафтова криза вже коштувала ЄС додаткових 22 млрд євро на імпорт енергоносіїв, тоді як країни-члени ігнорують потенціал енергії, яку вони можуть самостійно отримувати з вітру та сонця.

"Італія спожила вдвічі більше газу, ніж Іспанія, протягом першого місяця війни. Різниця в ціні на електроенергію між нашими двома країнами перевищила 100 євро", – сказав Санчес.

"Тож давайте будемо чесними: енергетична трансформація – це не гасло. Це квиток у майбутнє", – додав він.

