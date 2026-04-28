Премьер Испании объяснил, почему Европа должна немедленно изменить энергетическую стратегию

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что чрезмерная зависимость европейских стран от ископаемого топлива сделала их заложниками геополитического хаоса, поэтому им необходимо ускорить энергетический переход.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на ежегодном мероприятии WindEurope в Мадриде, его слова приводит издание Euractiv.

В своем выступлении Санчес изложил свое видение Европы с самой дешевой в мире электроэнергией, производимой из возобновляемых источников.

Глава правительства Испании пообещал удвоить усилия по энергетической трансформации и отметил, что отказ стран избавиться от зависимости от ископаемого топлива означает, что они становятся заложниками геополитического хаоса.

Он подчеркнул, что текущий нефтяной кризис уже обошелся ЕС в дополнительные 22 млрд евро на импорт энергоносителей, в то время как страны-члены игнорируют потенциал энергии, которую они могут самостоятельно получать от ветра и солнца.

"Италия потребляла в два раза больше газа, чем Испания, в течение первого месяца войны. Разница в цене на электроэнергию между нашими двумя странами превысила 100 евро", – сказал Санчес.

"Так что давайте будем честными: энергетическая трансформация – это не лозунг. Это билет в будущее", – добавил он.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит на пленарном заседании Европейского парламента в среду, 29 апреля, стратегию ЕС, разработанную в ответ на кризис на Ближнем Востоке, в частности в отношении цен на энергоносители и удобрения.

Также недавно она заявила, что ЕС готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки.