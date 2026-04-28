ЗМІ: Лондон домігся закритого формату розмови короля і Трампа, щоб уникнути "сценарію Зеленського"

Офіційний Лондон наполягав на тому, щоб зустріч між президентом США Дональдом Трампом і королем Британії Чарльзом III у Білому домі проходила без камер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Британські урядовці наполягали на тому, щоб зустріч монарха та президента США в Овальному кабінеті проходила без камер, побоюючись повторення сцени, коли Трамп демонстративно сварився з президентом України Володимиром Зеленським на очах світової преси. Білий дім погодився.

Джерела, залучені до планування поїздки, повідомляють, що Чарльз III з’явиться перед камерами перед початком своєї головної двосторонньої зустрічі з Трампом у вівторок, але його не зніматимуть під час обговорення будь-яких суттєвих питань.

Британські міністри покладають великі надії на цей державний візит, сподіваючись, що він допоможе відновити відносини між двома країнами в один із найскладніших періодів за останні десятиліття.

Оскільки Трамп погрожує вжити заходів у відповідь на критику його війни в Ірані, уряд сподівається, що король зможе втихомирити президента та відмовити його від більш агресивних заяв.

Король відвідає кілька інших заходів разом із Трампом, на яких його супроводжуватимуть палацові посадовці, а також глава МЗС Іветт Купер, відповідно до звичайної практики під час державних візитів.

Дипломатичні джерела припустили, що Купер, яка раніше супроводжувала монарха у поїздці до Ватикану, готова втрутитися, щоб впоратися з будь-якими незручними моментами, якщо це буде потрібно.

"Вона готова діяти як "живий щит" для короля, якщо Трамп почне критикувати Стармера або Велику Британію в цілому, як він це зазвичай робить", – зазначив один зі співрозмовників видання.

Однак джерела в уряді заявили, що міністерка закордонних справ, швидше за все, покладатиметься на власні дипломатичні навички Чарльза. "Він має десятиліття досвіду в таких справах, включаючи зустрічі з досить складними особистостями. Він читає всі свої документи і точно знає, що відбувається. Ми вважаємо, що він впорається", – сказав один з посадовців.

Король, ймовірно, дотримуватиметься тонкої дипломатичної лінії, хоча деякі посадовці очікують, що під час виступу перед Конгресом у вівторок він наголосить на своїй прихильності до питань охорони довкілля та України. Обидва ці моменти можуть бути розтлумачені як прихована критика адміністрації Трампа, хоча король, ймовірно, висловить свої думки в абстрактних термінах.

Нагадаємо, у понеділок Чарльз III на заході, організованому британським послом у США, висловив підтримку українцям.

Нагадаємо, чотириденний візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.

Чарльз III прилетів до США попри стрілянину, яка відбулась напередодні у присутності президента Трампа.