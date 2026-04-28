Стефанішина розповіла, що король Британії висловив у США підтримку українцям

Король Британії Чарльз III, який перебуває з візитом у США, під час спілкування з послом України Ольгою Стефанішиною висловив підтримку українцям.

Про це, як пише "Європейська правда", Стефанішина розповіла на сторінці у Facebook.

Посол повідомила, що король висловив підтримку під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США.

"Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз III вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям", – зазначила Стефанішина/

Посол також наголосила на історичності візиту британського монарха до Сполучених Штатів. "Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів", – зауважила глава посольства України.

Король Чарльз III також зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Нагадаємо, чотириденний візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.

Чарльз III прилетів до США попри стрілянину, яка відбулась напередодні за присутності президента Трампа.