СМИ: Лондон добился закрытого формата беседы короля и Трампа, чтобы избежать "сценария Зеленского"

Официальный Лондон настаивал на том, чтобы встреча между президентом США Дональдом Трампом и королем Великобритании Чарльзом III в Белом доме проходила без камер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете проходила без камер, опасаясь повторения сцены, когда Трамп демонстративно ссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским на глазах мировой прессы. Белый дом согласился.

Источники, вовлеченные в планирование поездки, сообщают, что Чарльз III появится перед камерами перед началом своей главной двусторонней встречи с Трампом во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Британские министры возлагают большие надежды на этот государственный визит, надеясь, что он поможет восстановить отношения между двумя странами в один из самых сложных периодов за последние десятилетия.

Поскольку Трамп угрожает принять меры в ответ на критику его войны в Иране, правительство надеется, что король сможет утихомирить президента и отговорить его от более агрессивных заявлений.

Король посетит несколько других мероприятий вместе с Трампом, на которых его будут сопровождать дворцовые чиновники, а также глава МИД Иветт Купер, в соответствии с обычной практикой во время государственных визитов.

Дипломатические источники предположили, что Купер, которая ранее сопровождала монарха в поездке в Ватикан, готова вмешаться, чтобы справиться с любыми неудобными моментами, если это потребуется.

"Она готова действовать как "живой щит" для короля, если Трамп начнет критиковать Стармера или Великобританию в целом, как он это обычно делает", – отметил один из собеседников издания.

Однако источники в правительстве заявили, что министр иностранных дел, скорее всего, будет полагаться на собственные дипломатические навыки Чарльза. "Он имеет десятилетия опыта в таких делах, включая встречи с довольно сложными личностями. Он читает все свои документы и точно знает, что происходит. Мы считаем, что он справится", – сказал один из чиновников.

Король, вероятно, будет придерживаться тонкой дипломатической линии, хотя некоторые чиновники ожидают, что во время выступления перед Конгрессом во вторник он подчеркнет свою приверженность вопросам охраны окружающей среды и Украины. Оба эти моменты могут быть истолкованы как скрытая критика администрации Трампа, хотя король, вероятно, выразит свои мысли в абстрактных терминах.

Напомним, в понедельник Чарльз III на мероприятии, организованном британским послом в США, выразил поддержку украинцам.

Напомним, четырехдневный визит Чарльза III имеет целью отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.

Чарльз III прилетел в США несмотря на стрельбу, которая состоялась накануне в присутствии президента Трампа.