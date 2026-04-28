Партія Мадяра не голосуватиме за призначення Сійярто віцеспікером парламенту

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його партія "Тиса", яка має конституційну більшість у парламенті, не стане затверджувати Петера Сійярто на посаду віцеспікера Національної асамблеї.

Про це Мадяр написав у вівторок на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр заявив, що партії Віктора Орбана "Фідес", яка буде опозиційною в новому складі парламенту, слід запропонувати нового кандидата на посаду віцеспікера.

"Попереджаю, що партія "Тиса" не голосуватиме за Петра Сійярто, який зрадив угорські інтереси, на посаду віцеспікера Національної асамблеї", – написав Мадяр.

Сійярто був міністром закордонних справ у трьох урядах Віктора Орбана. Лідер фракції партії "Фідес" Гергей Гуяш повідомив напередодні, що Сійярто збереже мандат у новому складі парламенту.

Сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті, проте готовий і далі керувати своєю партією "Фідес", якщо його підтримає з’їзд.

Перше засідання нового скликання Національної асамблеї Угорщини має відбутися 9 травня.