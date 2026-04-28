Партия Мадяра не будет голосовать за назначение Сийярто вице-спикером парламента

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его партия "Тиса", обладающая конституционным большинством в парламенте, не будет поддерживать кандидатуру Петера Сийярто на пост вице-спикера Национальной ассамблеи.

Об этом Мадяр написал во вторник на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что партии Виктора Орбана "Фидес", которая будет оппозиционной в новом составе парламента, следует предложить нового кандидата на должность вице-спикера.

"Предупреждаю, что партия „Тиса" не будет голосовать за Петера Сийярто, который предал венгерские интересы, на должность вице-спикера Национальной ассамблеи", – написал Мадьяр.

Сийярто был министром иностранных дел в трех правительствах Виктора Орбана. Лидер фракции партии "Фидес" Гергей Гуяш сообщил накануне, что Сийярто сохранит мандат в новом составе парламента.

Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уходит в отставку, заявил, что отказывается от депутатского мандата в новом парламенте, однако готов и дальше руководить своей партией "Фидес", если его поддержит съезд.

Первое заседание нового созыва Национальной ассамблеи Венгрии должно состояться 9 мая.