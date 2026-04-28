Министр культуры Италии проигнорирует открытие Венецианской биеннале из-за павильона РФ

Министр культуры Италии Алессандро Джули не посетит открытие 61-й Венецианской биеннале в знак протеста против присутствия российского павильона на этом мероприятии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Россия не участвовала в биеннале с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Но в этом году РФ решила вновь открыть свой павильон с согласия Фонда биеннале.

"Министр Алессандро Джули не поедет в Венецию в дни, предшествующие открытию 61-й Венецианской биеннале, и не примет участия в церемонии открытия, запланированной на 9 мая", – заявило Министерство культуры Италии.

Однако павильон РФ будет оставаться закрытым для посетителей с 9 мая по 22 ноября 2026 года, в течение всего срока проведения мероприятия. Он будет открыт только для СМИ с 6 по 8 мая, сообщило новостное агентство Adnkronos в прошлую пятницу.

Министр культуры Италии не одобрял присутствие России на биеннале, в марте он призвал к отставке Тамары Грегоретти, представительницы Министерства культуры в совете директоров биеннале. Грегоретти не предупредила о возможном присутствии российского павильона на мероприятии, а также не высказывала возражений против участия РФ.

Этот вопрос вызвал разногласия в коалиции, причем пророссийский министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини выступил в пользу участия РФ в биеннале.

Между тем жюри 61-й Венецианской биеннале объявило в четверг, что исключит Россию и Израиль из претендентов на награды.

Как сообщала "Европейская правда", Украина попросила Италию не выдавать визы российским участникам Венецианской биеннале.

Всего более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.