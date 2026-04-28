Латвія передасть Україні додаткові бойові бронемашини CVR(T)

Латвія вирішила передати Україні додаткові бойові бронемашини типу CVR(T).

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Міноборони Латвії.

28 квітня латвійський уряд підтримав проєкт постанови від Міноборони щодо передачі Україні додаткових бойових гусеничних бронемашин розвідки CVR(T), конкретну кількість не уточнюють.

"З огляду на поточні потреби ЗСУ, ми передамо Україні додаткові бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T) для боротьби з російською агресією – і будемо продовжувати таку допомогу стільки, скільки буде необхідно", – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

Про рішення повідомила також очільниця МЗС Байба Браже. "Ми продовжимо дбати про те, щоб Україна мала сильну позицію на полі бою, оскільки це наближає можливість досягнення миру за столом переговорів", – зазначила вона.

У Міноборони зазначили, що ця допомога Україні не погіршить ситуацію з операційними спроможностями латвійської армії.

Як нагадують, у 2025 році передана Латвією військова допомога Україні сягнула 0,3% її ВВП, а у 2026 році за планом становитиме 0,25% ВВП.

