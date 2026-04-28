Латвия передаст Украине дополнительные боевые бронемашины CVR(T)

Латвия решила передать Украине дополнительные боевые бронемашины типа CVR(T).

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Минобороны Латвии.

28 апреля латвийское правительство поддержало проект постановления от Минобороны о передаче Украине дополнительных боевых гусеничных бронемашин разведки CVR(T), конкретное количество не уточняется.

"Учитывая текущие потребности ВСУ, мы передадим Украине дополнительные боевые гусеничные бронемашины разведки CVR(T) для борьбы с российской агрессией – и будем продолжать такую помощь столько, сколько будет необходимо", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

О решении сообщила также глава МИД Байба Браже. "Мы продолжим заботиться о том, чтобы Украина имела сильную позицию на поле боя, поскольку это приближает возможность достижения мира за столом переговоров", – отметила она.

Latvian Government decided to transfer to the Ukrainian Armed Forces additional CVR(T)’s. 🇱🇻🇺🇦



Latvia’s military support to Ukraine was 0.3% of GDP in ‘25. We’ill continue to ensure that Ukraine is strong on the battlefield as it will bring peace closer at the negotiating table. pic.twitter.com/TgxTdoA4gd – Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 28, 2026

В Минобороны отметили, что эта помощь Украине не ухудшит ситуацию с операционными возможностями латвийской армии.

Как напоминают, в 2025 году переданная Латвией военная помощь Украине достигла 0,3% ее ВВП, а в 2026 году по плану составит 0,25% ВВП.

