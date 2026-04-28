У Франції закликають ЄС не поспішати із торговельною угодою зі США

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав Європейський Союз не поспішати з виконанням умов торговельної угоди зі США, а натомість додати до неї додаткові запобіжні заходи, щоб забезпечити дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив у коментарі Politico.

Франція та депутати Європарламенту стикаються з опором більшості країн-членів ЄС, які налаштовані зберегти початкову угоду з Вашингтоном, що завело переговори між країнами ЄС, законодавцями та Єврокомісією у глухий кут. Наступний раунд переговорів з метою пошуку компромісу заплановано на 6 травня.

Париж погоджується з прагненням законодавців ЄС додати додаткові умови до угоди, укладеної минулого липня в шотландському Тернберрі між президентом США Дональдом Трампом та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Немає жодних підстав для одностороннього виконання угоди, якщо вона не поважається іншою стороною. Торгівля має бути взаємною. Саме тому ми не повинні відмовлятися від цих положень", – сказав Хаддад.

Запропоновані запобіжні заходи включають пункт "сходу сонця", який би обумовлював скасування тарифів на товари США скороченням американських тарифів на сталеву продукцію з ЄС, та пункт "заходу сонця", згідно з яким угода мала б закінчитися 31 березня 2028 року.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США.

Євродепутати висловилися за посилення пункту про "запобіжник", який дозволятиме призупинити усі чи частину преференцій, якщо США встановлять додаткові тарифи, які перевищуватимуть погоджений поріг 15, чи якісь нові мита на європейські товари.

Також Європарламент додав положення про те, що нові тарифи почнуть діяти лише за умови, якщо Штати дотримуватимуться своїх зобов’язань.

Нагадаємо, у січні комітет з питань торгівлі Європарламенту призупинив голосування за торговельну угоду ЄС та США на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією.

Вдруге ратифікацію угоди в парламенті було відкладено в лютому після того, як Трамп оголосив загальне мито у 10%, а згодом підвищив його до 15%.