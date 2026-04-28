Во Франции призывают ЕС не торопиться с торговым соглашением с США

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал Европейский Союз не торопиться с выполнением условий торгового соглашения с США, а вместо этого включить в него дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить соблюдение Вашингтоном своих обязательств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в комментарии Politico.

Франция и депутаты Европарламента сталкиваются с сопротивлением большинства стран-членов ЕС, которые настроены сохранить первоначальное соглашение с Вашингтоном, что завело переговоры между странами ЕС, законодателями и Еврокомиссией в тупик. Следующий раунд переговоров с целью поиска компромисса запланирован на 6 мая.

Париж согласен со стремлением законодателей ЕС добавить дополнительные условия к соглашению, заключенному в июле прошлого года в шотландском Тернберри между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Нет никаких оснований для одностороннего выполнения соглашения, если оно не соблюдается другой стороной. Торговля должна быть взаимной. Именно поэтому мы не должны отказываться от этих положений", – сказал Хаддад.

Предложенные меры предосторожности включают пункт "восхода солнца", который обусловливал бы отмену тарифов на товары из США сокращением американских тарифов на стальную продукцию из ЕС, и пункт "заката солнца", согласно которому соглашение должно было бы истечь 31 марта 2028 года.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США.

Евродепутаты высказались за усиление пункта о "предохранителе", который позволит приостановить все или часть преференций, если США установят дополнительные тарифы, превышающие согласованный порог в 15%, или какие-либо новые пошлины на европейские товары.

Также Европарламент добавил положение о том, что новые тарифы начнут действовать только при условии, что США будут соблюдать свои обязательства.

Напомним, в январе комитет по вопросам торговли Европарламента приостановил голосование по торговому соглашению между ЕС и США в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией.

Во второй раз ратификация соглашения в парламенте была отложена в феврале после того, как Трамп объявил об общем пошлине в 10%, а впоследствии повысил его до 15%.