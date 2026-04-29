"Ірану краще швидше схаменутися": Трамп залякує Тегеран ШІ-зображенням

Президент США Дональд Трамп у середу попередив Іран, що йому "краще швидше схаменутися", опублікувавши створене ШІ зображення.

О 4 годині ранку за Вашингтоном Трамп опублікував допис у Truth Social із зображенням, очевидно створеним штучним інтелектом. На ньому Трамп тримає автомат та міститься напис: "Більше ніякого містера доброго хлопця".

"Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати неядерну угоду. Їм краще швидше схаменутися!" – заявив Трамп.

Незрозуміло, що Трамп мав на увазі під "неядерною угодою".

Нагадаємо, за даними WSJ, Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану, щоб чинити активніший тиск на економіку іранського режиму.

У понеділок Трамп заявив своїм помічникам, що мирна пропозиція Ірану – знову відкрити Ормузьку протоку та відкласти ядерні переговори на заключний етап – довела, що Тегеран не веде переговори в дусі доброї волі.

Наразі Трамп задоволений безстроковою блокадою, яка, як він написав у вівторок у Truth Social, штовхає Іран до "стану колапсу".