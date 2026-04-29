"Ирану лучше быстрее опомниться": Трамп запугивает Тегеран ИИ-изображением

Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Иран, что ему "лучше скорее опомниться", опубликовав созданное ИИ изображение.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В 4 часа утра по Вашингтону Трамп опубликовал сообщение в Truth Social с изображением, очевидно, созданным искусственным интеллектом. На нем Трамп держит автомат и содержится надпись: "Больше никакого мистера хорошего парня".

"Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше скорее опомниться!" – заявил Трамп.

Неясно, что Трамп имел в виду под "неядерным соглашением".

Напомним, по данным WSJ, Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, чтобы оказать более активное давление на экономику иранского режима.

В понедельник Трамп заявил своим помощникам, что мирное предложение Ирана – вновь открыть Ормузский пролив и отложить ядерные переговоры на заключительный этап – доказало, что Тегеран не ведет переговоры в духе доброй воли.

Сейчас Трамп доволен бессрочной блокадой, которая, как он написал во вторник в Truth Social, толкает Иран к "состоянию коллапса".