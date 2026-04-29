Почему ЕС должен обновить подходы к безопасности и защищать страны-кандидаты

На протяжении десятилетий значительная часть Европы рассматривала военное взаимодействие через призму НАТО или Европейского Союза, но войны в Украине и на Ближнем Востоке показали, что такой подход имеет свои ограничения.

С появлением трещин в традиционных альянсах начали возникать новые партнерства стран. Возникающие специальные коалиции все чаще выходят за пределы устоявшихся границ альянсов.

Страны НАТО и ЕС расширяют обязательства в области безопасности, в том числе в отношении стран, не являющихся членами Альянса. Таких как Украина, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Логика понятна.

Недостаточно защищенными в этом мире гибких коалиций и изменчивых альянсов остаются страны-кандидаты на вступление в ЕС. Своего рода стратегически важными "серыми пятнами" на карте.

О важности создания Евросоюзом гарантий безопасности для государств, являющихся кандидатами на вступление в ЕС, читайте в колонке Нику Попеску из Европейского совета по международным отношениям и Фредрика Весслау из Европейского политического института в Киеве (EPIK). Далее – краткое изложение.

Авторы колонки в этом контексте в первую очередь упоминают Молдову.

"Учитывая значение этой страны для европейской безопасности, после предоставления Украине и монархиям Персидского залива различных гарантий – для Европы было бы вполне логично разработать аналогичную архитектуру для обеспечения мира и для неё", – пишут Попеску и Весслау.

Они напоминают, что события последних месяцев показали, почему такие европейские гарантии безопасности необходимы.

В марте российский удар по плотине Днестровской ГЭС вызвал масштабный разлив нефти в реке Днестр, что привело к загрязнению основного источника водоснабжения Молдовы.

Позже российские беспилотники повредили часть линии электропередачи между Румынией и Молдовой, проходящей по украинской территории.

"Несмотря на это давление, Молдова остается непоколебимой.

В марте она официально начала процесс присоединения к коалиции в поддержку Украины – выдающийся шаг для конституционно нейтральной страны. Эта новая позиция отражает с трудом достигнутое понимание того, что безопасность даже нейтральных государств зависит от солидарности и взаимной обороны", – добавляют авторы колонки.

По их мнению, другим ключевым регионом являются Западные Балканы. С ростом расходов на оборону и углублением геополитических противоречий нельзя исключать риск дестабилизации и там.

"Поэтому создание коалиций, готовых предоставить заверения или обязательства в отношении коллективной безопасности всем странам, вступающим в ЕС, могло бы помочь сохранить стабильность и снизить тревожность. Европа должна официально гарантировать действующие границы в регионе, что укрепит ее собственный авторитет как гаранта мира – как внутри ЕС, так и в соседних странах", – уверены Нику Попеску и Фредрик Весслау.

Иными словами, отмечают авторы, европейский порядок безопасности нуждается в восстановлении.

