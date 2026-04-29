США ще раз продовжили крайній термін для продажу активів російського "Лукойлу"

Сполучені Штати продовжили дію ліцензії щодо продажу міжнародних активів російської підсанкційної компанії "Лукойл" до 30 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

Попередній крайній термін мав завершитися 1 травня.

Ліцензія дозволяє ведення переговорів і вступ в умовні угоди з "Лукойлом" для продажу Lukoil International GmbH – компанії, яка володіє його іноземними активами.

З моменту запровадження Вашингтоном санкцій проти компанії "Лукойл" у жовтні 2025 року OFAC вже неодноразово продовжувало термін для потенційних покупців.

Як раніше писала агенція Reuters, таке рішення може бути пов’язано з переговорами щодо припинення російсько-української війни, в яких активи "Лукойлу" можуть стати "розмінною монетою".

Як відомо, наприкінці жовтня 2025 року США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Цього місяця адміністрація США також продовжила дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до кінця жовтня.