США в очередной раз продлили срок продажи активов российской компании "Лукойл"

Соединенные Штаты продлили действие лицензии на продажу международных активов российской компании "Лукойл", подпадающей под санкции, до 30 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Предыдущий крайний срок должен был истечь 1 мая.

Лицензия разрешает ведение переговоров и заключение предварительных соглашений с "Лукойлом" о продаже Lukoil International GmbH – компании, владеющей его иностранными активами.

С момента введения Вашингтоном санкций против компании "Лукойл" в октябре 2025 года OFAC уже неоднократно продлевало срок для потенциальных покупателей.

Как ранее писало агентство Reuters, такое решение может быть связано с переговорами о прекращении российско-украинской войны, в которых активы "Лукойла" могут стать "разменной монетой".

Как известно, в конце октября 2025 года США впервые за второй каденцию Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В этом месяце администрация США также продлила действие исключения из санкций, позволяющего розничным автозаправочным станциям российской компании "Лукойл" работать за пределами РФ до конца октября.