У Польщі погіршилась оцінка роботи президента Навроцького

У Польщі погіршилось сприйняття роботи президента Кароля Навроцького, порівняно з попереднім місяцем, коли його схвально оцінювали 50%.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це свідчить нове квітневе опитування CBOS.

Позитивна оцінка роботи Навроцького у квітні погіршилась на 5 процентних пунктів – до 45% з 50% у березні. Негативне сприйняття зросло на шість відсоткових пунктів – з 38% до 44%. Відтак думки у суспільстві тепер поділилися практично навпіл.

Серед прихильників консервативної "Право і справедливість" Навроцького схвально оцінюють 91% опитаних; високі оцінки озвучують і прихильники обох "Конфедерацій".

Негативну оцінку роботі президента найчастіше дають прихильники "Громадянської коаліції" – серед них це 92%.

Квітневі результати стали для Навроцького найгіршими з часу вступу на посаду у серпні 2025 року.

Водночас сприйняття роботи Сейму і Сенату покращилося – позитивна оцінка діяльності Сейму зросла на 6 пунктів до 37%, Сенату – на чотири пункти, до 38%.

Опитування проводили серед 944 дорослих громадян 9-19 квітня 2026 року.

Інше опитування засвідчило, що у разі парламентських виборів найближчої неділі партія Туска і "Лівиця" отримали би достатньо голосів, щоб формувати більшість.