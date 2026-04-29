В Польше ухудшилась оценка работы президента Навроцкого

В Польше ухудшилось восприятие работы президента Кароля Навроцкого по сравнению с предыдущим месяцем, когда ее одобряли 50%.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует новый апрельский опрос CBOS.

Положительная оценка работы Навроцкого в апреле ухудшилась на 5 процентных пунктов – до 45% с 50% в марте. Негативное восприятие выросло на шесть процентных пунктов – с 38% до 44%. Таким образом, мнения в обществе теперь разделились практически пополам.

Среди сторонников консервативной "Право и справедливость" Навроцкого одобрительно оценивают 91% опрошенных; высокие оценки озвучивают и сторонники обеих "Конфедераций".

Негативную оценку работе президента чаще всего дают сторонники "Гражданской коалиции" – среди них это 92%.

Апрельские результаты стали для Навроцкого худшими со времени вступления в должность в августе 2025 года.

В то же время восприятие работы Сейма и Сената улучшилось – положительная оценка деятельности Сейма выросла на 6 пунктов до 37%, Сената – на четыре пункта, до 38%.

Опрос проводился среди 944 взрослых граждан 9–19 апреля 2026 года.

Другой опрос показал, что в случае парламентских выборов в ближайшее воскресенье партия Туска и "Левые" получили бы достаточно голосов, чтобы сформировать большинство.