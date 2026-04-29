Трамп: США не снимут блокаду с Ормузского пролива без ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует держать Иран в морской блокаде до тех пор, пока режим не согласится на сделку, которая учтёт опасения США по поводу его ядерной программы.

Об этом он сказал Axios, передает "Европейская правда".

Трамп отклонил иранское предложение сначала открыть Ормузский пролив и снять блокаду, отложив ядерные переговоры на более поздний срок.

Американский президент считает блокаду "несколько более эффективной, чем бомбардировки".

"Блокада несколько эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как задушенная свинья. И для них будет еще хуже. Они не могут иметь ядерного оружия", – сказал Трамп.

Он убежден, что Иран хочет заключить соглашение, чтобы снять блокаду.

"Они хотят договориться. Они не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Я не хочу [снимать блокаду], потому что не хочу, чтобы у них было ядерное оружие", – отметил он.

Также Трамп добавил, что нефтехранилища и нефтепроводы Ирана "вот-вот взорвутся", поскольку Иран не может экспортировать нефть из-за блокады.

Накануне Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно скорее" открыли Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что Иран дал понять, что, возможно, готов согласиться на промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов, отложив при этом более сложные переговоры по ядерной программе.

СМИ сообщили, что американский президент дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны.