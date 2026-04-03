Макрон хоче співпрацювати із Південною Кореєю задля стабілізації Ормузької протоки

Президент Франції Емманюель Макрон вбачає можливості для співпраці з Південною Кореєю з метою стабілізації ситуації в Ормузькій протоці, але лише після припинення бомбардувань.

Про це він сказав під час зустрічі із президентом Південної Кореї Лі Чже Мюном у Сеулі в п’ятницю, 3 квітня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Макрон прибув до Південної Кореї у четвер з дводенним візитом після поїздки до Токіо.

"Ми докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході, і я вважаю, що ми можемо зробити корисні кроки для стабілізації ситуації в Ормузькій протоці, а також у ширшому контексті – після припинення бомбардувань", – заявив він.

Також Макрон наголосив, що країни "хочуть зміцнити зв’язки у стратегічних та оборонних питаннях".

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на цьому тлі почав погрожувати виходом з НАТО.

Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.

Напередодні міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що 40 кран, які зібралися на віртуальній зустрічі щодо Ормузької протоки, готові вжити "економічних та дипломатичних" заходів для відновлення судноплавства.