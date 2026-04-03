Макрон хочет сотрудничать с Южной Кореей в целях стабилизации ситуации в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон видит возможности для сотрудничества с Южной Кореей в целях стабилизации ситуации в Ормузском проливе, но только после прекращения бомбардировок.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мюном в Сеуле в пятницу, 3 апреля, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Макрон прибыл в Южную Корею в четверг с двухдневным визитом после поездки в Токио.

"Мы подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и я считаю, что мы можем предпринять полезные шаги для стабилизации ситуации в Ормузском проливе, а также в более широком контексте – после прекращения бомбардировок", – заявил он.

Также Макрон подчеркнул, что страны "хотят укрепить связи в стратегических и оборонных вопросах".

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.

Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и подчеркивает, что проход через него будет слишком опасным при любых вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что 40 стран, собравшихся на виртуальной встрече по поводу Ормузского пролива, готовы принять "экономические и дипломатические" меры для возобновления судоходства.