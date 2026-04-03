Президент Азербайджану розповів подробиці будівництва "маршруту Трампа"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що автомобільна дорога, що входить до складу так званого "маршруту Трампа" у Зангезурському коридорі, готова на 90%, а залізниця – на 70%.

Як розповіли журналістам у пресслужбі президента Азербайджану, про це він говорив на зустрічі глав урядів держав-членів Організації тюркських держав, повідомляє "Європейська правда".

Алієв висловив сподівання, що найближчим часом проєкт буде реалізований повністю.

"Що стосується реалізації Зангезурського коридору, то там автомобільна дорога готова майже на 90 відсотків, а залізниця – приблизно на 70 відсотків. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому цей проєкт буде реалізовано повністю", – зазначив він.

Алієв також додав, що у Туреччині розпочалося будівництво залізниці Карс – Нахічевань.

"Таким чином, взаємодія, скоординована реалізація цих проєктів відкриють новий важливий міжнародний коридор", – сказав він.

Декларація про створення "маршруту Трампа" була підписана лідерами Вірменії, США та Азербайджану 8 серпня 2025 року під час зустрічі в Білому домі.

Цей транспортний коридор пролягатиме через Сюнікську область на півдні Вірменії. Незважаючи на те, що Вірменія збереже суверенітет над своєю територією, управління маршрутом здійснюватиме приватна американська компанія.

"Маршрут Трампа" покликаний відновити транспортне сполучення між основною територією Азербайджану та його ексклавом – Нахічеванською автономією – через територію Вірменії.

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту транзитного коридору, включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.

Більше про це читайте у статті: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.