Президент Азербайджана рассказал подробности строительства "маршрута Трампа"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что автомобильная дорога, входящая в состав так называемого "маршрута Трампа" в Зангезурском коридоре, готова на 90%, а железная дорога – на 70%.

Как сообщили журналистам в пресс-службе президента Азербайджана, об этом он говорил на встрече глав правительств государств-членов Организации тюркских государств, сообщает "Европейская правда".

Алиев выразил надежду, что в ближайшее время проект будет реализован полностью.

"Что касается реализации Зангезурского коридора, то там автомобильная дорога готова почти на 90 процентов, а железная дорога – примерно на 70 процентов. Надеюсь, что в ближайшем будущем этот проект будет реализован полностью", – отметил он.

Алиев также добавил, что в Турции началось строительство железной дороги Карс – Нахичевань.

"Таким образом, взаимодействие, скоординированная реализация этих проектов откроют новый важный международный коридор", – сказал он.

Декларация о создании "маршрута Трампа" была подписана лидерами Армении, США и Азербайджана 8 августа 2025 года во время встречи в Белом доме.

Этот транспортный коридор будет проходить через Сюникскую область на юге Армении. Несмотря на то, что Армения сохранит суверенитет над своей территорией, управление маршрутом будет осуществлять частная американская компания.

"Маршрут Трампа" призван восстановить транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванской автономией – через территорию Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта транзитного коридора, включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.

Подробнее об этом читайте в статье: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает сделку Армении, Россия теряет Кавказ.