МЗС Молдови розкритикувало порушення повітряного простору "Шахедом"

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни безпілотником типу "Шахед".

Про це МЗС країни написало у Facebook, передає "Європейська правда".

Вранці 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".

МЗС Молдови засудило цей інцидент.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови. Це неприпустимо", – наголосили у відомстві.

У молдовському міністерстві закликали до поваги повітряного простору країни.

"Це загроза регіональній стабільності та безпеці громадян", – додали у МЗС Молдови.

30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.