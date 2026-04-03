МЗС Молдови розкритикувало порушення повітряного простору "Шахедом"
Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни безпілотником типу "Шахед".
Про це МЗС країни написало у Facebook, передає "Європейська правда".
Вранці 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".
МЗС Молдови засудило цей інцидент.
"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови. Це неприпустимо", – наголосили у відомстві.
У молдовському міністерстві закликали до поваги повітряного простору країни.
"Це загроза регіональній стабільності та безпеці громадян", – додали у МЗС Молдови.
30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.
Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.