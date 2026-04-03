МИД Молдовы раскритиковал нарушение воздушного пространства "Шахедом"

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны беспилотником типа "Шахед".

передает "Европейская правда".

Утром 3 апреля в Министерстве обороны страны заявили, что в воздушном пространстве Молдовы заметили "Шахед".

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Это недопустимо", – подчеркнули в ведомстве.

В молдовском министерстве призвали к уважению воздушного пространства страны.

"Это угроза региональной стабильности и безопасности граждан", – добавили в МИД Молдовы.

30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

После этого МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.