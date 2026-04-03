Швеция задержала подсанкционный танкер из-за разлива нефти в Балтийском море

Утром в пятницу, 3 апреля, береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер, который подозревают в причинении разлива нефти в Балтийском море.

Об этом говорится в официальном заявлении береговой охраны, пишет "Европейская правда".

Речь идет о танкере Flora 1, который подозревают в причинении разлива нефти в Балтийском море к востоку от острова Готланд.

Как отмечается, утром 2 апреля самолет береговой охраны страны обнаружил разлив нефтепродуктов к востоку от острова Готланд. На тот момент пятно разлива простиралось на 12 километров.

Прокуратура проводит предварительное расследование относительно вероятных экологических преступлений.

"В связи с этим выявлением было установлено, что судно находится в списке санкций ЕС и что вокруг него существует ряд невыясненных обстоятельств, в частности относительно статуса его флага", – говорится в заявлении.

Судно направлялось из порта в Финском заливе с неизвестным пунктом назначения.

Береговая охрана доставила судно, на борту которого находятся 24 человека, к причалу возле города Истад. Операция проводилась в сотрудничестве с полицией.

"Мы принимаем меры, когда обнаруживаем разлив. Это результат нашего усиленного морского надзора, который мы осуществляем из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря", – сказал заместитель начальника оперативного управления береговой охраны Даниэль Стенлинг.

22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.

26 марта Вооруженным силам Британии разрешили абордаж судов "теневого флота" РФ в британских водах.