Президент Франції Емманюель Макрон закликає середні держави об’єднати зусилля та протистояти США та Китаю.

Заяву французького президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголошував на цьому під час свого турне країнами Азії цього тижня, де він обговорював питання морської безпеки в Ормузькій протоці та тіснішу співпрацю з Південною Кореєю та Японією.

"Наша мета – не бути васалами двох гегемоністських держав. Ми не хочемо залежати від домінування, скажімо, Китаю, або ми не хочемо бути надто вразливими до непередбачуваності США", – сказав він студентам у Сеулі.

За словами президента Франції, європейські країни мають спільну програму дій з такими країнами, як Японія та Південна Корея, щодо таких питань, як міжнародне право, демократія, зміна клімату та глобальне здоров’я.

Він перерахував інші країни, що поділяють подібні погляди: Австралію, Бразилію, Канаду та Індію.

Макрон наголосив, що разом ця коаліція може працювати над штучним інтелектом, космосом, енергетикою, ядерною енергетикою, обороною, безпекою – і "чим завгодно".

Заклики Макрона лунають на тлі того, що президент США Дональд Трамп також поновив свої нападки на НАТО та інших союзників, зокрема різко критикуючи Францію та Південну Корею за те, що вони недостатньо допомагають йому в Ірані.

Зокрема, Трамп накинувся на Францію за те, що вона не дозволила американським військовим літакам пролітати над своєю територією.

"США – це велика країна, але своїм нинішнім підходом вона ризикує відкрити "скриньку Пандори", – сказав Макрон.

Він додав, що ситуацію в Ірані неможливо виправити лише бомбардуваннями чи воєнними операціями.

Натомість Макрон закликав до "механізму усунення конфліктів з Іраном" і запропонував місію супроводу суден в Ормузькій протоці після припинення бомбардувань.

Коментарі Дональда Трампа про президента Емманюеля Макрона викликали гнів у французьких політиків.

А президент Франції своєю чергою назвав такі коментарі неналежними.