Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает средние государства объединить усилия и противостоять США и Китаю.

Заявление французского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркивал это во время своего турне по странам Азии на этой неделе, где он обсуждал вопросы морской безопасности в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией.

"Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских государств. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, мы не хотим быть слишком уязвимыми перед непредсказуемостью США", – сказал он студентам в Сеуле.

По словам президента Франции, европейские страны имеют общую программу действий с такими странами, как Япония и Южная Корея, по таким вопросам, как международное право, демократия, изменение климата и глобальное здоровье.

Он перечислил другие страны, разделяющие подобные взгляды: Австралию, Бразилию, Канаду и Индию.

Макрон подчеркнул, что вместе эта коалиция может работать над искусственным интеллектом, космосом, энергетикой, ядерной энергетикой, обороной, безопасностью – и "чем угодно".

Призывы Макрона звучат на фоне того, что президент США Дональд Трамп также возобновил свои нападки на НАТО и других союзников, в частности резко критикуя Францию и Южную Корею за то, что они недостаточно помогают ему в Иране.

В частности, Трамп набросился на Францию за то, что она не позволила американским военным самолетам пролетать над своей территорией.

"США – это великая страна, но своим нынешним подходом она рискует открыть ящик Пандоры", – сказал Макрон.

Он добавил, что ситуацию в Иране невозможно исправить только бомбардировками или военными операциями.

Вместо этого Макрон призвал к "механизму устранения конфликтов с Ираном" и предложил миссию сопровождения судов в Ормузском проливе после прекращения бомбардировок.

Комментарии Дональда Трампа о президенте Эмманюэле Макроне вызвали гнев у французских политиков.

А президент Франции в свою очередь назвал такие комментарии неподобающими.