Трамп объявил о планах сократить численность войск США в Германии

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США в настоящее время изучают возможность сокращения численности своих войск, развернутых в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Как отметил американский президент, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

"Соединенные Штаты изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", – написал он.

Этот комментарий Трампа появился на фоне его публичной перепалки с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

В частности, в понедельник канцлер Германии заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ.

Мерц в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне, подчеркнув, что у Вашингтона также нет четкой стратегии в отношении переговоров с иранцами.

В ответ Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".