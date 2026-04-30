Axios: Трампа проинформируют о новых вариантах военных действий против Ирана

Президенту США Дональду Трампу в четверг представят доклад с новыми вариантами военных действий против Ирана.

Об этом стало известно порталу Axios от источников, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников портала, доклад представит Трампу командующий Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

В материале говорится, что подготовка этого доклада является свидетельством того, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций либо для того, чтобы разрушить тупиковую ситуацию в переговорах, либо чтобы нанести окончательный удар перед завершением войны.

CENTCOM подготовил план "короткой и мощной" серии ударов по Ирану – вероятно, включая инфраструктурные объекты – в надежде выйти из переговорного тупика, сообщили три осведомленных источника.

Ожидается, что на брифинге в четверг также будет присутствовать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Портал напоминает, что Купер провел для Трампа аналогичный брифинг 26 февраля, за два дня до того, как США и Израиль начали войну против Ирана.

Еще один план, который, как ожидается, будет представлен Трампу, сосредоточен на захвате части Ормузского пролива с целью его повторного открытия для коммерческого судоходства. По словам одного из источников, такая операция может включать наземные войска.

Еще один вариант, который обсуждался в прошлом и может быть затронут на брифинге, – это операция спецназа по захвату иранских запасов высокообогащенного урана.

Два источника сообщили Axios, что Трамп пока рассматривает блокаду как свой основной рычаг давления, но он рассмотрит возможность военных действий, если Иран по-прежнему не пойдет на уступки.

Американские военные планировщики также рассматривают возможность того, что Иран примет военные меры против американских сил в регионе в ответ на блокаду.

Накануне Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно быстрее" открыли Ормузский пролив.

Ранее писали, что Иран дал понять, что, возможно, готов согласиться на промежуточное соглашение по открытию Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов, отложив при этом более сложные переговоры по ядерной программе.

СМИ сообщили, что американский президент дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны.