Уряд Британії виділяє додаткові 25 млн фунтів для захисту єврейських громад від нападів

Уряд Великої Британії виділить додаткові 25 млн фунтів стерлінгів на посилення поліцейських патрулів та охоронних заходів для гарантування безпеки єврейських громад.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Sky News.

Це означає, що загальний обсяг фінансування з цією метою цього року становитиме 58 млн фунтів стерлінгів. За словами уряду, це найбільша в історії інвестиція в захист єврейських громад.

Ці кошти будуть використані для посилення поліцейської присутності та патрулювання в єврейських громадах, охорони синагог, шкіл та громадських центрів, а також для розміщення в громадах спеціалістів та поліцейських у цивільному одязі.

Уряд також оголосив, що прискорить прийняття законодавства, яке надасть повноваження переслідувати осіб та групи, що діють від імені організацій, які фінансуються державою.

Пов'язана з Іраном група під назвою "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" взяла на себе відповідальність за напад у середу в Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада. Там невідомий поранив ножем двох людей.

Цей район став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Після інциденту у середу прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій.

А король Великої Британії Чарльз III висловив стурбованість у зв'язку з нападом.