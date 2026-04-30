Правительство Великобритании выделит дополнительно 25 млн фунтов стерлингов на усиление полицейских патрулей и охранных мероприятий для обеспечения безопасности еврейских общин.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует Sky News.

Это означает, что общий объем финансирования с этой целью в этом году составит 58 млн фунтов стерлингов. По словам правительства, это крупнейшая в истории инвестиция в защиту еврейских общин.

Эти средства будут использованы для усиления полицейского присутствия и патрулирования в еврейских общинах, охраны синагог, школ и общественных центров, а также для размещения в общинах специалистов и полицейских в гражданской одежде.

Правительство также объявило, что ускорит принятие законодательства, которое предоставит полномочия преследовать лиц и группы, действующие от имени организаций, финансируемых государством.

Связанная с Ираном группа под названием "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" взяла на себя ответственность за нападение в среду в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община. Там неизвестный ранил ножом двух человек.

Этот район стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

После инцидента в среду премьер-министр Британии Кир Стармер созвал заседание правительственного комитета по вопросам чрезвычайных ситуаций.

А король Великобритании Чарльз III выразил обеспокоенность в связи с нападением.