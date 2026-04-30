Посланник Трампа по Гренландии впервые посетит арктический остров

Специальный посланник США по Гренландии Джефф Лэндри намерен отправиться в свою первую поездку на этот арктический остров в следующем месяце на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Копенгагеном.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри был назначен посланником президентом Дональдом Трампом в декабре. Его имя фигурирует в списке гостей бизнес-конференции Future Greenland, которая состоится 19-20 мая в гренландской столице, городе Нуук.

По словам организаторов, Лэндри участвует в конференции как участник, оплативший участие, и не входит в официальную программу.

Неизвестно, предусматривает ли его график отдельные встречи с руководством Гренландии.

Этот визит происходит на фоне ухудшения отношений между США и Данией после посягательств Трампа на стратегически важный арктический остров.

Дания и Гренландия начали переговоры с США в рамках рамочного соглашения, хотя главный спор о суверенитете остается нерешенным.

Поездка Лэндри также совпадает с политической неопределенностью в Дании, где переговоры по формированию правительства продолжаются уже шестую неделю после парламентских выборов в марте.

Роль Лэндри как посланника по Гренландии вызвала пристальное внимание, учитывая его недостаток опыта в арктической политике и прошлые высказывания в поддержку идеи перевода Гренландии под контроль США. На фоне своего назначения Лэндри заявил, что для него честь служить Трампу, "чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов".

Также Лэндри утверждал, что Дания после Второй мировой войны оккупировала остров.

В Дании призвали США уважать их территориальную целостность после решения Трампа о назначении Лэндри.