СМИ: США ожидают обновленного мирного предложения Ирана до пятницы

Обновленное предложение по миру, которое Иран готовится выдвинуть США, может появиться до пятницы.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, иранское предложение может появиться уже к пятнице.

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры о прекращении войны с Ираном происходят по телефону, поскольку "мы больше не летаем" 18-часовыми рейсами после того, как первый раунд переговоров завершился без соглашения, а второй был отменен.

Трамп заявил, что его реакция на любое предложение Ирана будет зависеть от того, насколько далеко они зайдут по ядерной программе. Он отметил, что "соглашения не будет, пока они не согласятся, что ядерного оружия не будет".

Предыдущее предложение Ирана, которое Трамп отклонил, предусматривало прекращение войны на первом этапе, а вопрос ядерного оружия Тегеран хотел обсудить позже.

По данным издания Axios, Дональду Трампу в четверг представят доклад с новыми вариантами военных действий против Ирана.

Подготовка этого доклада является свидетельством того, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.