Стармер вимагає швидкої відповіді правосуддя на напад у Лондоні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скликав нараду органів кримінального правосуддя на після нападом із ножем у Лондоні 29 квітня, на якій закликав до "швидкої та рішучої" відповіді на подібні атаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На екстреній нараді були присутні члени Королівської прокуратури, старші міністри кабінету та члени судової влади. Прем’єр-міністр закликав їх об’єднатися, щоб вжити необхідних заходів у боротьбі з подібними інцидентами.

Стармер також наголосив, що йдеться про цілу серію нападів на єврейську громаду Лондона.

"Неможливо не звертати уваги на той факт, що це не був поодинокий випадок, це була серія нападів на нашу єврейську громаду, особливо в останні тижні, і існує дуже глибоке відчуття тривоги, занепокоєння щодо безпеки, щодо ідентичності…Дуже важливо, щоб ми разом змогли продемонструвати, що реакція буде швидкою та помітною", – заявив він.

Стармер додав, що система кримінального правосуддя має показати, що вона може діяти швидко, гнучко та помітно у відповідь на ці виклики.

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше висловив занепокоєння атаками, що здійснюються іноземними проксі у країні.