Стармер требует быстрого ответа правосудия на нападение в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал совещание органов уголовного правосудия, на котором призвал к "быстрому и решительному" реагированию на серию нападений на еврейскую общину Лондона.

На экстренном совещании присутствовали члены Королевской прокуратуры, старшие министры кабинета и члены судебной власти. Премьер-министр призвал их объединиться, чтобы принять необходимые меры в борьбе с подобными инцидентами.

Стармер также подчеркнул, что речь идет о целой серии нападений на еврейскую общину Лондона.

"Невозможно не обращать внимания на тот факт, что это не был единичный случай, это была серия нападений на нашу еврейскую общину, особенно в последние недели, и существует очень глубокое чувство тревоги, беспокойство по безопасности, по идентичности... Очень важно, чтобы мы вместе смогли продемонстрировать, что реакция будет быстрой и заметной", – заявил он.

Стармер добавил, что система уголовного правосудия должна показать, что она может действовать быстро, гибко и заметно в ответ на эти вызовы.

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община, и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Мужчина, которого задержали в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

В прошлом месяце в Голдерс-Грин были подожжены машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее выразил обеспокоенность атаками, осуществляемыми иностранными прокси в стране.