Мерц: Німеччина має бути готовою "битися сьогодні"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування "вже зараз".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час візиту до військових у місті Мюнстер, передає Die Welt.

Канцлер високо оцінив досягнення Бундесверу у військовій модернізації, але закликав до подальших зусиль для зміцнення потенціалу стримування та оборони.

"Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, здатними до "Fight Tonight" (битися сьогодні. – Ред.), – заявив Мерц.

Окремо очільник німецького уряду Мерц наголосив на важливості трансатлантичного військового альянсу зі США. Водночас він не коментував заяву американського президента Дональда Трампа про можливе скорочення чисельності американських військ у Німеччині.

Нагадаємо, 22 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії. У рамках стратегії пропонується зберегти цільові показники чисельності Збройних сил у 260 тисяч активних військовослужбовців.

У грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

Також минулого року Німеччина пом’якшила так зване "боргове гальмо" для інвестицій в оборону та інфраструктуру.