Мерц: Германия должна быть готова "сражаться сегодня"

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает максимализации усилий для развития военного потенциала Бундесвера, который должен быть готов к обороне и сдерживанию "уже сейчас".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время визита к военным в городе Мюнстер, передает Die Welt.

Канцлер высоко оценил достижения Бундесвера в военной модернизации, но призвал к дальнейшим усилиям для укрепления потенциала сдерживания и обороны.

"Весь Бундесвер переживает период кардинальных изменений. Мы должны быть готовыми к сдерживанию и обороне уже сегодня, способными к "Fight Tonight" (сражаться сегодня. – Ред.), – заявил Мерц.

Отдельно глава немецкого правительства Мерц отметил важность трансатлантического военного альянса с США. В то же время он не комментировал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном сокращении численности американских войск в Германии.

Напомним, 22 апреля министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России. В рамках стратегии предлагается сохранить целевые показатели численности Вооруженных сил в 260 тысяч активных военнослужащих.

В декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.

Также в прошлом году Германия смягчила так называемый "долговой тормоз" для инвестиций в оборону и инфраструктуру.