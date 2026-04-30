Стармера освистали під час поїздки до району, де проживає єврейська громада
Новини — Четвер, 30 квітня 2026, 17:05 —
Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера освистали протестувальники під час візиту до Голдерс-Грін – району, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
У четвер, 30 квітня, Стармера зустріли групи протестувальників під час його візиту до Голдерс-Грін після ножового нападу, який стався напередодні.
Деякі з присутніх тримали плакати з написом "Кір Стармер – кривдник євреїв". Також лунали скандування з таким змістом.
При прибутті прем'єр-міністра його також зустріли вигуками "Ганьба тобі".
Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.
Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".
Минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.
Стармер скликав нараду органів кримінального правосуддя, на якій закликав до "швидкої та рішучої" відповіді на подібні атаки.