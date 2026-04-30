Стармера освистали під час поїздки до району, де проживає єврейська громада

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера освистали протестувальники під час візиту до Голдерс-Грін – району, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

У четвер, 30 квітня, Стармера зустріли групи протестувальників під час його візиту до Голдерс-Грін після ножового нападу, який стався напередодні.

Деякі з присутніх тримали плакати з написом "Кір Стармер – кривдник євреїв". Також лунали скандування з таким змістом.

При прибутті прем'єр-міністра його також зустріли вигуками "Ганьба тобі".

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Минулого місяця у Голдерс-Грін було підпалено машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській службі.

Стармер скликав нараду органів кримінального правосуддя, на якій закликав до "швидкої та рішучої" відповіді на подібні атаки.