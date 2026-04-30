Стармера освистали во время поездки в район, где проживает еврейская община

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера освистали протестующие во время визита в Голдерс-Грин – район, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В четверг, 30 апреля, Стармера встретили группы протестующих во время его визита в Голдерс-Грин после ножевого нападения, которое произошло накануне.

Некоторые из присутствующих держали плакаты с надписью "Кир Стармер – обидчик евреев". Также раздавались скандирования с таким содержанием.

При прибытии премьер-министра его также встретили выкриками "Позор тебе".

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Голдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Мужчина, которого задержали в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

В прошлом месяце в Голдерс-Грин подожгли машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной службе.

Стармер созвал совещание органов уголовного правосудия, на котором призвал к "быстрому и решительному" ответу на подобные атаки.