В Косове объявили дату досрочных выборов в парламент

Исполняющая обязанности президента Косова Албулена Хаджиу объявила 7 июня датой проведения досрочных парламентских выборов – третьих в стране за полтора года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила местная служба "Радио Свобода".

Решение Хаджиу было принято вскоре после встречи с лидерами и представителями политических партий страны.

"Выслушав предложения политических партий и учитывая конституционные сроки, организационные потребности Центральной избирательной комиссии, а также важность как можно более широкого участия граждан в этом процессе, я решила, что досрочные выборы в Ассамблею Косова состоятся 7 июня", – сообщила заявил Хаджиу.

Политический кризис охватил Косово после того, как несколько попыток избрать президента страны депутатами парламента завершились неудачей.

После провальных попыток избрать нового президента президент Косова Вьоса Османи распустила парламент страны и объявила досрочные выборы менее чем через месяц после начала работы нового правительства. Впоследствии это решение отменил Конституционный суд.

На этой неделе парламент Косова снова не смог избрать главу государства до установленного конечного срока – полуночи 28 апреля, и как следствие, страна оказалась перед необходимостью провести досрочные парламентские выборы.

Предыдущие досрочные выборы состоялись в декабре 2025 года – после неудачных переговоров о создании коалиции.