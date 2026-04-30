В США заявили, что Россия помогает Ирану в войне

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что глава Кремля Владимир Путин оказывает помощь Ирану в ведении войны.

Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате США, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США, однако отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний.

"Там, несомненно, что-то происходит", – добавил он.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, согласился с этим.

"Нет сомнений, что Россия Владимира Путина предпринимает серьезные шаги, чтобы подорвать наши усилия, направленные на достижение успеха в Иране", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

А спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

Между тем министр обороны Великобритании Джон Хили прямо предположил, что Иран заимствовал у России тактику применения БПЛА "Шахед", которые теперь летают по объектам США и союзников на Ближнем Востоке.

Также СМИ писали, что Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном для его поддержки на фоне операции США и Израиля.