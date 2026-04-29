Стармер пообіцяв посилити захист єврейської громади після нової атаки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність "вжити заходів проти зловмисних державних суб’єктів" після терористичного нападу на півночі Лондона.

Про це він сказав у середу, 29 квітня, пише Sky News, передає "Європейська правда".

Після інциденту в районі Голдерс-Грін глава британського уряду провів термінове засідання урядового комітету за участі керівництва столичної поліції, мера Лондона та міністрів кабінету. Обговорювалися обставини ножового нападу та заходи реагування.

Стармер назвав напад "жахливим" і заявив, що це не поодинокий випадок на тлі серії антисемітських атак у країні. Прем’єр країни наголосив на зростанні занепокоєння в єврейській громаді та пообіцяв посилити захист.

"Ми маємо вжити заходів для боротьби зі злісними державними суб’єктами. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, що нам потрібно дістатися до першопричин екстремізму та антисемітизму", – акцентував Стармер.

Окремо він підтвердив, що підтримує контакт із громадою та найближчим часом відвідає її.

Крім того, Стармер повідомив про вже збільшене фінансування для Community Security Trust (CST), яка займається захистом єврейських громад у Британії, і заявив про необхідність подальшого посилення безпеки.

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Після інциденту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій.

А король Великої Британії Чарльз III висловив стурбованість у зв'язку з нападом.