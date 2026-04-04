У Польщі встановили ймовірну причину займання 17-метрового хреста у Варшаві

Польська поліція майже впевнена, що причиною займання 17-метрового хреста у Варшаві на Страсну п’ятницю стали свічки, невдало поставлені вірянами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У поліції Варшави у суботу повідомили, що майже впевнені у тому, що пожежа є нещасним випадком через свічки.

"З наявних у нас знахідок випливає, що пожежа могла початися через свічки, запалені під хрестом. З найбільшою ймовірністю, саме це стало причиною пожежі. Звісно, ми перевіримо версію про причетність третіх сторін – але наразі ми це виключаємо", – повідомив представник поліції Каміль Соботка.

17-хрест у районі Мокотув має особливу історичну вагу для Польщі – перед ним польський папа Іван Павло ІІ служив свою першу месу у Польщі після обрання на Святий Престол. Хрест всередині був дерев'яним, а зовні – оббитий бляхою.

Пожежа почалася у післяобідній час 3 квітня, на Страсну п’ятницю. Свічок цього разу було більше, ніж зазвичай – 2 квітня виповнилася 21-ша річниця смерті Папи Івана Павла II.

Нагадаємо, на Різдво 25 грудня 2026 року спалахнула пожежа в одній з церков Любліна.

У новорічну ніч пожежа знищила історичну церкву в центрі Амстердама.