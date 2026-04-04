В Польше установили вероятную причину возгорания 17-метрового креста в Варшаве

Польская полиция почти уверена, что причиной возгорания 17-метрового креста в Варшаве в Страстную пятницу стали свечи, неудачно поставленные верующими.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В полиции Варшавы в субботу сообщили, что почти уверены в том, что пожар является несчастным случаем из-за свечей.

"Из имеющихся у нас находок следует, что пожар мог начаться из-за свечей, зажженных под крестом. С наибольшей вероятностью, именно это стало причиной пожара. Конечно, мы проверим версию о причастности третьих сторон – но пока мы это исключаем", – сообщил представитель полиции Камиль Соботка.

17-крест в районе Мокотув имеет особое историческое значение для Польши – перед ним польский папа Иоанн Павел II служил свою первую мессу в Польше после избрания на Святой Престол. Крест внутри был деревянным, а снаружи – оббит металлом.

Пожар начался в послеобеденное время 3 апреля, в Страстную пятницу. Свечей в этот раз было больше, чем обычно – 2 апреля исполнилась 21-я годовщина смерти Папы Иоанна Павла II.

