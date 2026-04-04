СМИ: пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Пять министров финансов стран Европейского Союза призывают ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо из-за войны с Ираном.

Об этом говорится в письме министров в адрес Европейской комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили с совместным призывом в письме, датированном пятницей, 3 апреля, отметив, что такой шаг станет сигналом того, что "мы едины и способны действовать".

"Это также пошлет четкий сигнал, что те, кто извлекает выгоду из последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для широкой общественности", – отметили министры.

В письме министры сослались на аналогичный чрезвычайный налог 2022 года, введенный для борьбы с высокими ценами на энергоносители.

"Учитывая текущие рыночные искажения и бюджетные ограничения, Европейская комиссия должна быстро разработать подобный общеевропейский инструмент взноса, основанный на надежной правовой базе", – отметили они.

В письме не уточняется, какой именно уровень налога на сверхприбыль предлагается или на какие компании он должен распространяться.

Как отмечается, в 2022 году ЕС ввел ряд чрезвычайных мер после сокращения поставок газа Россией. В их число входили: общеевропейское ограничение цен на газ, налог на сверхприбыль энергетических компаний и целевые показатели по сокращению спроса на газ.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо вследствие войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.

Сообщалось, что европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предупредил о длительном энергетическом кризисе вследствие конфликта на Ближнем Востоке и призвал гражданработать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а страны ЕС – срочно переходить на возобновляемые источники энергии.