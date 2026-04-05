Іран заявляє про знищення двох літаків і двох гелікоптерів США

В Ірані стверджують, що знищили два військово-транспортних літаки США та два гелікоптери у час, коли тривала американська місія з порятунку пілота збитого F-15.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Речник об’єднаного командування ЗС Ірану заявив, нібито іранські військові знищили чотири американських літаки й гелікомптери у той час, коли тривала операція США з пошуку другого члена екіпажу зі збитого F-15.

"Додаткові розслідування експертів на місці виявили, що нашими силами було знищено два військово-транспортних літаки C-130 та два гелікоптери Black Hawk американської армії", – заявив він.

В окремих заявах армії Ірану та Корпусу вартових ісламської революції заявили про нібито знищення ізраїльського безпілотника Hermes-900 та американського безпілотника ⁠MQ-9 у провінції Ісфахан.

Перед цим в американських ЗМІ з’явилась інформація, що підтверджує втрату американських С-130, але за інших обставин, ніж заявляють у Тегерані: ці літаки нібито були знищені самими американськими військовими після того, як не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані, аби вони не потрапили у руки ворога.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню. Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника тоді була невідома.

Згодом спершу ЗМІ, а потім президент Дональд Трамп підтвердили його порятунок.