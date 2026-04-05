Иран заявляет об уничтожении двух самолетов и двух вертолетов США

В Иране утверждают, что уничтожили два военно-транспортных самолета США и два вертолета в то время, когда продолжалась американская миссия по спасению пилота сбитого F-15.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель объединенного командования ВС Ирана заявил, якобы иранские военные уничтожили четыре американских самолета и вертолета в то время, когда продолжалась операция США по поиску второго члена экипажа со сбитого F-15.

"Дополнительные расследования экспертов на месте обнаружили, что нашими силами были уничтожены два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk американской армии", – заявил он.

В отдельных заявлениях армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции заявили о якобы уничтожении израильского беспилотника Hermes-900 и американского беспилотника MQ-9 в провинции Исфахан.

Перед этим в американских СМИ появилась информация, подтверждающая потерю американских С-130, но при других обстоятельствах, чем заявляют в Тегеране: эти самолеты якобы были уничтожены самими американскими военными после того, как не смогли взлететь с отдаленной базы в Иране, чтобы они не попали в руки врага.

Напомним, 3 апреля стало известно, что над территорией Ирана сбили американский F-15, что стало первой такой потерей во время кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника тогда была неизвестна.

Впоследствии сначала СМИ, а затем президент Дональд Трамп подтвердили его спасение.